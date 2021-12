Projeto contra homofobia não passará, afirma Cunha

O candidato a presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) não se diz opositor à presidente Dilma Rousseff, mas admite que, caso eleito, o Planalto terá dificuldade para votar matérias "de natureza programática" nos dois próximos anos. Ele confirma que projetos como o da criminalização da homofobia e o de regulação dos meios de comunicação terão, com ele na Presidência, dificuldade para entrar na pauta.

"Temos aliança (com o PT) para governar, não temos aliança ideológica. Não me sinto obrigado a votar em pautas como estas. O governo não vai morrer se não votarmos uma pauta dessa", disse Cunha, durante entrevista em visita de cortesia à ao grupo A TARDE, na tarde de segunda-feira, 12.

Qualquer projeto que não possuir a boa vontade do presidente da Câmara, para tramitar, precisará de acordo de líderes para que um pedido de urgência seja colocado em votação no Plenário, com necessidade de 257 votos para prosperar. "Só se for assim, aí eu não vou ter o que fazer, me torno escravo do regimento", disse.

Sobre a criminalização da homofobia - que "fere o livre direito de culto" - Cunha acredita que o projeto não terá apoio suficiente. Quanto à regulação econômica dos meios de comunicação, defendida pelo PT, assegurou: "Eu, eleito presidente, garanto que essa matéria não irá para a pauta".

Cunha esteve em Salvador cumprindo uma agenda de campanha na qual já percorreu 21 estados do país. Aqui, visitou veículos de comunicação, o governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM), o responsável - segundo ele - pelo apoio do Democratas à sua candidatura.

Cunha ainda almoçou com 17 deputados federais da bancada baiana, em ato de apoio .

Nos discursos e nas entrevistas, o peemedebista colocou-se contrário também à proposta governista de realizar um plebiscito para decidir os principais pontos da reforma política.

Todavia, ele assegurou que colocará para serem votadas as matérias que já estão em tramitação e tratam de mudanças no sistema eleitoral e político. "Tem que ser votado até setembro para valer na eleição do ano que vem", afirmou.

Até o momento, Cunha recebe o apoio das bancadas do DEM, Solidariedade, PSC, PTB e PRB e é hoje o favorito na disputa. Seu principal adversário é o petista Arlindo Chinaglia. Júlio Delgado (PSB), único candidato de um partido de oposição, completa a disputa.

Hegemonia

No discurso em que pediu o voto dos deputados da bancada baiana, Eduardo Cunha repetiu o claro tom de enfrentamento à "hegemonia do PT".

Em sua leitura, a vitória acirrada nas urnas da presidente Dilma Rousseff não deu ao PT hegemonia política no Legislativo. "É por isso que o processo hoje está muito mais acirrado. Temos 28 partidos com representação que não aceitam que o PT mande em tudo", disse.

Além dos deputados dos partidos que apoiam o peemedebista, também foram ao almoço José Rocha (PR), Cacá Leão e Mário Negromonte Jr (ambos do PP).

Enquanto Rocha declarou apoio e defendeu Cunha pela "total independência" de sua candidatura, Leão e Negromonte disseram ter ido ouvir as propostas, mas aguardarão orientação do partido.

adblock ativo