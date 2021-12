Projeto causa polêmica entre vereadores

A proposta de criação do Dia de Conscientização Municipal Antiaborto, que tem causado polêmica na Câmara de Salvador, também gerou esta semana uma tensão entre a bancada oposicionista e o seu líder, o vereador Suíca (PT).

De autoria da vereadora Cátia Rodrigues (PROS), o Projeto de Lei 111/2014 propunha inicialmente uma semana de conscientização antiborto. Com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça no final de 2014, por "vícios formais", o projeto foi modificado e um substitutivo voltou a tramitar este ano.

O objetivo da iniciativa é "multiplicar o conhecimento dos meios contraceptivos e gerar conscientização dos efeitos psicológicos e colaterais de um aborto", segundo o projeto.

A matéria, no entanto, é criticada pela oposição, que protestou ao ver o texto incluído na ordem do dia da última quarta-feira, 29. O acerto era de que seriam votados no dia apenas projetos de lei que não enfrentassem resistência.

Líder pressionado

Com os protestos dos oposicionistas, vereadores governistas e o presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB), argumentaram que havia um acerto prévio: cada bancada poderia vetar, por meio dos líderes, até dois projetos da pauta. E que o líder da oposição não apresentou qualquer objeção ao projeto antiaborto, o que permitiu a sua inclusão na pauta da sessão.

Bastou o debate esquentar, inclusive, para que Suíca se ausentasse do plenário, onde as discussões permaneceram acaloradas até que Cátia topasse retirar o projeto da ordem do dia, com a expectativa de votá-lo na próxima semana.

Procurado, Suíca tentou colocar panos quentes no assunto. "Ficou certo que seriam tirados alguns líderes, para saber o que seria vetado ou não. O problema é que não houve essa reunião", disse. O texto voltará a ser discutido na próxima reunião do colégio de líderes, na terça-feira, 4.

Antigo rebelde

Ainda no governo Jaques Wagner, Suíca se envolveu em diversos atritos com o PT, seja por votar a favor de projetos do Executivo municipal ou por críticas abertas ao governo, sobretudo na segurança pública.

Recentemente, Suíca criticou o governo Rui Costa, após a prisão, no último sábado, 25, de dois sindicalistas ligados a ele: Ana Angélica Rabelo, coordenadora geral do Sindilimp-BA, e Edson Conceição Araújo. Ambos foram detidos quando participavam de uma manifestação contra atrasos de salário dos terceirizados

O histórico de bom relacionamento de Suíca com o Executivo municipal fez, inclusive, o prefeito de Salvador, ACM Neto, comemorar, no começo do ano, a sua escolha para o posto de líder da oposição na Câmara.

Aborto

Contrária ao projeto, a vereadora Aladilce (PCdoB) criticou o fato de o texto não ter passado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, colegiado presidido por ela. "Em vez de reforçar o estigma da criminalização, temos que saber como prevenir essa situação, como garantir orientação para a gente não ter essas meninas perdendo vidas", disse a vereadora.

A vereadora Cátia, por sua vez, lembrou que nenhum dos projetos de vereadores aprovados na última quarta havia passado por todas as comissões. "O aborto já é crime. Se eu incentivo, eu estou fazendo apologia ao crime. O projeto é para conscientizar as mulheres, para que evitem procurar o aborto", afirmou Cátia, integrante da bancada evangélica na Câmara Municipal.

