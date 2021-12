Programa Ouvindo Nosso Bairro concorrerá a prêmio internacional

Na manhã desta segunda-feira, 2, o secretário-geral de Articulação Comunitária das Prefeituras-Bairro de Salvador, Luiz Antônio Galvão, afirmou que 264 obras deverão ser entregues às comunidades até junho deste ano. Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, Galvão explicou como é destinado o orçamento das unidades descentralizadas.

Para uso do orçamento, foram coletadas sugestões da população através do programa Ouvindo Nosso Bairro. “Na verdade, no ano passado o prefeito destinou o orçamento de 10 milhões de reais para todas as prefeituras-bairro. Nós temos hoje a cidade dividida em 10 regiões administrativas, e cada prefeitura-bairro ela recebeu o orçamento de um milhão de reais para que pudesse, através de seus conselheiros comunitários, indicar obras de necessidade dos principais bairros da cidade”, explicou.

O secretário-geral afirmou que foram apontadas pela comunidade 365 obras. Com isso, foi feita a análise técnica, e algumas não tinham viabilidade para serem realizadas. No total, 264 obras foram aprovadas pela gestão para execução.

Galvão afirmou que pretende inscrever o programa Ouvindo Nosso Bairro para ganhar um prêmio internacional, e relembra uma tentativa que fez em 2017, no Canadá.

“Em 2017, eu fui com o diretor Júnior Magalhães (Iluminação Pública) para o Canadá em um programa que eles chamam de 'Democracia Participativa', o prêmio que foi contemplado a nível mundial foi da cidade de Madagascar, cujo o orçamento disponibilizado para esse programa era de 28 mil dólares. Naquela época, não conseguimos inscrever o programa nesse prêmio, mas esse ano, vamos inscrever esse projeto que nós fizemos, e estamos bem confiantes de que podemos receber um reconhecimento internacional por tudo que estamos fazendo”, afirmou Galvão.

