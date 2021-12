Programa fiscal dará prêmios a contribuinte de Salvador

O prefeito ACM Neto (DEM) encaminha à Câmara Municipal de Salvador, na próxima semana, o pacote de reforma tributária que prevê mais de 100 alterações em dispositivos da atual legislação. Na versão final do texto, aprovada nesta quinta-feira, 28, pelo prefeito, constam a atualização do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e a implementação da "Nota Salvador" - que dará prêmios em dinheiro a quem participar do programa.

Considerada o carro-chefe do conjunto de medidas tributárias, o programa de emissão de nota fiscal, com objetivo de incrementar a arrecadação de ISS (Imposto Sobre Serviço), dará uma série de benefícios para o contribuinte que pedir a nota fiscal nos estabelecimentos comerciais e postos de serviço.

"A pessoa que participar desse programa vai ser considerada sócia da gestão municipal. E a prefeitura vai devolver a essa pessoa até 30% do que arrecadar em impostos e sortear prêmios, em dinheiro, para quem se cadastrar no programa", informou o prefeito.

O anúncio das novas medidas foram feitas por ACM Neto ao participar, como convidado, da primeira reunião de 2013 da diretoria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), na sede da entidade, no bairro do Stiep.

Ao presidente da Fieb, José de Freitas Mascarenhas, e ao grupo de dirigentes da indústria, o prefeito garantiu que não pretende onerar ainda mais o custo Brasil. "Não vamos mexer em alíquotas, não vamos majorar impostos. O que nós vamos defender é um conjunto de medidas para dar eficiência à arrecadação de tributos na cidade".

Sobre o IPTU, o prefeito disse que as mudanças serão pontuais e progressivas. Num primeiro momento, a ideia é ampliar a base de contribuintes cadastrados, dos atuais 650 mil para 1,1 milhão. Vale registrar que dos que deveriam pagar o IPTU nesta sexta, 1º, apenas 25% desse universo estão com o imposto em dia.

Neto admite, porém, que para haver "justiça fiscal" o município terá que atualizar o valor venal dos imóveis e fazer uma requalificação no padrão das unidades, para corrigir distorções existentes. "Com essas medidas Salvador se tornará autossuficiente, do ponto de vista econômico e financeiro em 2016", acredita o prefeito.

