Programa de Governo Participativo é lançado pelo PT de Catu

O PT de Catu lançou nesta segunda-feira, 22, o Programa de Governo Participativo que consiste em vários debates virtuais, com o objetivo de discutir as demanda prioritárias da população para os próximos quatro anos.

A primeira reunião tem data marcada para a quinta-feira, 2 de julho, na qual será discutido o tema Educação e Tecnologias. As sessões são realizadas através da plataforma Zoom, com o convite disponibilizado na véspera do evento, nas redes sociais do PT do município.

A reunião desta segunda-feira, contou com a presença da pré-candidata ao Executivo no município, Ana Teixeira, do deputado federal e secretário do Estado Nelson Pelegrino, o pré-candidato André Marques e o atual prefeito Geranilson Requião.

