Professor de história explica o que é impeachment

O professor de história, Renato Pellizzari, explica como acontece o processo de impeachment de um governante. Ele lembra que no Brasil aconteceu apenas uma vez com o ex-presidente Fernando Collor, que foi deposto do poder em 1992. Com Getúlio Vargas quase aconteceu, em 1954, mas o presidente acabou cometendo suicídio.



Saiba em detalhes o processo do impeachment:

adblock ativo