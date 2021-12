Professor apontado como affair de Dilma nega romance

O professor de história latino-americana da Brown University, James Green, apontado como novo affair da ex-presidente Dilma Rousseff, nega o romance, de acordo com a revista Piauí. O estudioso, que foi intérprete da petista durante palestras em instituições dos EUA, tem recebido diversos questionamentos na sua página do Facebook sobre o suposto envolvimento amoroso.

"Aeee Dilminha!", "Cuide bem dela...", "Mais amor, menos golpe", "Que lindo! Ela merece", disse alguns internautas na rede social de Green.

O boato começou depois que o portal RD1 divulgou uma matéria com o título "Saiba detalhes sobre o novo affair de Dilma Rousseff". Para ilustrar a notícia, eles usaram fotos em que James Green aparece ao lado de Dilma. Em uma das imagens, eles estão abraçados e em outra o historiador olha "encantado" para a ex-presidente.

O professor encara a situação com humor. "Não ouviu a boa notícia? Eu e Dilma vamos nos casar!", disse para a revista. Ele, que mantém uma relação homoafetiva há 24 anos com Moshe Sluhovsky, brinca com a situação. "Ele está super ciumento", disse, complementando "e a Dilma disse que ele tem toda a razão para estar".

James divulgou as imagens ao lado da petista no Facebook (Foto: Reprodução | Facebook)

Apesar do romance ser falso, James Green confirma a admiração por Dilma. "Claro que admiro ela! Ela foi presidente do Brasil e lutou contra a ditadura. Admiro todos os que lutaram".

O estudioso ainda elogia Dilma. "Ela é brilhante". Segundo ele, a visão que alguns brasileiros têm da ex-presidente durona não é verdadeira. Para ele, a petista é engraçada e divertida.

adblock ativo