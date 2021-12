Procurador do MPF acusa PMDB de tentar acabar com a Lava Jato

O procurador do Ministério Público Federal (MPF) e integrante da força tarefa da operação Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, não poupou críticas ao PMDB, partido que acusa de tentar acabar com a operação.

Um dos alvos do procurador é o deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), que é vice-presidente da Câmara. O parlamentar, em declarações recentes, afirmou que acredita ser necessário dar um prazo final para operação, que poderia ser de até seis meses, a fim de que o país pudesse continuar os trabalhos, especialmente no debate das reformas que o governo propõe, além de sinalizar com um ambiente jurídico mais seguro.

"Não vai ser agora que a operação investiga o PMDB e outros partidos que se beneficiaram do governo Dilma e hoje se beneficiam do governo Temer que a Lava Jato vai acabar. Realmente há muito trabalho por fazer, seja terminarmos investigações do passado, seja iniciarmos novas investigações para o futuro", afirmou Carlos Lima.

O procurador também repreendeu o presidente da República Michel Temer ao recordar que o governo criou uma estratégia para ganhar apoio no Congresso Nacional e também na tentativa de enfraquecer as ações da operação.

"Agora que Temer conseguiu com liberação de verbas, cargos e perdão de dívidas para ganhar apoio do Congresso, o seu partido deseja acabar com as suas investigações. Mas, mesmo com todas as articulações do governo e de seus aliados, as investigações vão continuar por todo país."

