Processo que pode cassar mandato de Eduardo Bolsonaro deve ser retomado nesta quarta

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve apreciar, nesta quarta-feira, 4, o parecer que pode cassar o mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

O filho do presidente da República foi alvo de pedido de cassação do mandato depois que sugeriu um novo AI-5 no Brasil em caso de manifestações como as ocorridas no Chile. Constam no processo também as ofensas dirigidas à deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro publicou imagem de uma nota falsa de 3,00 reais com foto de Joice, acompanhada da hastag #DeixeDeSeguirAPepa.

O relator do processo é o deputado Eduardo Costa (PTB-PA). O caso estava previsto para ser votado nesta terça-feira, 3, mas foi adiado por causa da ausência de Costa.

adblock ativo