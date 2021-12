Problemas serão resolvidos com mobilização, diz pré-candidata à presidência

Formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe, a educadora Vera Lúcia é filha de agricultores e a mais velha de sete irmãos. Aos 19 anos, em uma fábrica de sapatos, conheceu a militância e entrou para a vida política. Começou no PT, que deixou para ajudar a fundar o PSTU. Nesta série do A TARDE com pré-candidatos, Vera Lúcia diz que o impeachment de Dilma Rousseff (PT) não foi golpe, critica Lula, Bolsonaro e Collor, e defende a legalização das drogas e do aborto. Vera Lúcia deixa claro que o PSTU não entende que os problemas do Brasil possam ser resolvidos nas urnas, e propõe participação da classe trabalhadora na busca por melhores condições.

Seus pais tiveram alguma participação na sua formação política?

Sou filha de pequenos produtores. Meu pai é da Paraíba e minha mãe é pernambucana, como eu. A gente saiu do sertão por conta da seca e porque onde a gente morava não tinha escola. Meu pai sabia ler, mas minha mãe era analfabeta. Na cidade, ela trabalhava como lavadeira, bordadeira e meu pai como vendedor, operário da construção civil e vigilante. Na minha trajetória política eles não tiveram influência direta, senão pela própria condição social. Nessa luta pela sobrevivência, eu e meus irmãos tínhamos que trabalhar e eu comecei com 14 anos, de garçonete e costureira.

Qual foi o incentivo para entrar na política?

Foi a greve geral de 1989. Em Sergipe estava sendo implantada uma fábrica de sapatos, onde comecei a trabalhar e lá não tinha Sindicato de Coureiros e Sapateiros. Depois da greve geral, a gente faz uma greve específica na fábrica, porque as condições de trabalho eram degradantes, por exemplo, só podíamos ir ao banheiro duas vezes e o tempo era controlado. Chegávamos a trabalhar 14 horas por dia, tinha pressão pela produção, assédio moral e sexual, tinha todo tipo de preconceito. O salário era baixo e às vezes era servida comida estragada.

Foi quando se aproximou do PT?

Sim, na época, o PT era o partido que amparava os trabalhadores e nosso Sindicato já nasce filiado à CUT e eu vou pra direção dela, mas fico pouco tempo. Depois que saí, passamos entre 1992 e 94 debatendo qual o tipo de partido precisávamos construir para a classe trabalhadora, que tivesse como programa a defesa de seus interesses e como estratégia a luta contra o sistema capitalista. Para fazer uma revolução socialista e tomar o poder para a classe trabalhadora construir o seu Estado, a sua democracia e então colocar a riqueza que vai produzir para o atendimento das suas necessidades.

Mas o PSTU é um partido constituído dentro do sistema atual...

Uma coisa não nega a outra. Aliás, a revolução se faz através do partido. E, nas eleições, a tarefa de um partido como o nosso é de dizer aos trabalhadores que pela via eleitoral não se resolvem nossos problemas. Porque nós precisamos de saúde, educação, moradia, transporte, saneamento, reforma agrária e como fazemos isso? Não adianta votar e voltar pra casa e esperar que o Congresso Nacional resolva os problemas. E mesmo que eu seja eleita para presidência da República, não tenho como garantir isso com o Congresso que a gente tem.

Como avalia o parlamento atual?

Dentro do parlamento existe uma briga encarniçada para ver quem fica no comando, para dar as cartas e atender setores da burguesia. E tem setores de oposição, partidos que apresentam soluções através de reformas e não ruptura com o sistema capitalista. Você pega uma casa que está deteriorada, você pode fazer uma boa reforma que ela vai continuar podre. Por mais que você faça reformas no sistema capitalista, você vai continuar sendo explorado nos marcos do sistema capitalista. Hoje, no atual momento econômico, é impossível fazer as reformas necessárias para os trabalhadores tomarem fôlego. O governo Temer joga uma pá de cal na reforma da Previdência, mas ela vem sendo continuamente reformada e os argumentos são sempre os mesmos: dizer que trabalhadores e servidores públicos têm privilégios. Ora, tem maior privilégio do que ser parlamentar e governante nesse país? Você pode roubar sem ser preso, tem foro privilegiado, aposentadoria especial.

E quanto à reforma trabalhista?

A reforma é fruto da crise econômica, tem desdobramentos contundentes no governo Temer, mas já começa no governo Dilma. Por exemplo, as Medidas Provisórias que dificultam o acesso ao seguro desemprego e ao PIS em um período de demissões em massa no país, no governo de Dilma. Temer vai adiante com o trabalho intermitente, em que o trabalhador fica à disposição, mas só recebe pelo trabalho que realiza quando o patrão precisa dele, não tem mais assegurado o recebimento do salário mínimo no final do mês.

Qual avaliação da senhora quanto ao impeachment de Dilma Rousseff?

Tinha uma crise econômica e Dilma faz uma reforma que atende aos que financiaram a sua campanha. Os trabalhadores vão às ruas em 2013 contra a precarização dos serviços públicos, não apenas por 20 centavos. Quando os trabalhadores rompem, ela começa a ter dificuldade de governar dentro da sua base aliada e dentro do Congresso e, consequentemente, cai.

A senhora entendeu como um golpe parlamentar?

Não foi golpe. Foi pela via institucional, Dilma foi ao Congresso se defender. Temer assumiu porque era vice.

E como a senhora vê a situação de Lula?

Lula ainda é um grande nome, não significa dizer que os trabalhadores têm ilusão em Lula ou no PT. Lula fez algumas concessões aos trabalhadores, que podem pensar que com a volta de Lula a sua sensação de bem estar possa voltar. Agora, do ponto de vista das investigações se dá muito mais ênfase a Lula do que a outros tão corruptos ou mais. Somos a favor da prisão de todos os corruptos e corruptores sem exceção. Não cabe a nós dizer se Lula é ou não inocente, ele tem advogados pagos a preço de ouro para fazerem a sua defesa.

Lula e Bolsonaro atenderiam à classe trabalhadora?

Nos marcos em que qualquer um deles vai governar, tendo como base o Congresso Nacional, esse mesmo caráter de funcionamento, qualquer um que seja eleito não serve aos trabalhadores. Bolsonaro é ultrarreacionário, mas está no Congresso há mais de 20 anos, é responsável direto pela realidade atual do país. Ele é abertamente preconceituoso, arrogante, machista, homofóbico, racista, ele é o que há de pior do ponto de vista da política no país. Lula teve vários programas sociais que foram por terra quando a crise se abateu. O PT governou o país por 13 anos. O que tem de resultado concreto desses anos para a classe trabalhadora? O problema é o seguinte, dizer em que mão vai estar o chicote daqueles que vão açoitar os trabalhadores.

Como vê Collor como pré-candidato à presidência?

Collor não mudou, só envelheceu. Continua exibindo sua riqueza que não é fruto do trabalho, tem a ver como todo dia de corrupção e falcatrua que se envolveu, como também boa parte do Congresso Nacional e os governantes desse país.

Como a senhora vê a pulverização de candidatos? Tem a ver com o fato de que não existe hoje unanimidade na apresentação de uma saída que resolva o problema econômico, a crise política e o caos social. Existe uma insatisfação muito grande dos trabalhadores. Nesse cenário, setores da burguesia brigam para ver quem consegue sair na frente pra continuar lucrando.

Não há possibilidade do PSTU se aliar a outro partido?

De jeito nenhum. Até porque o PSOL e PCdoB defendem que houve golpe e que Lula está sendo injustiçado. Nós não acreditamos nisso. As instituições da burguesia continuam funcionando de vento em popa.

Qual vai ser a estratégia para dialogar com a população, usar as redes sociais?

A democracia está menor, porque setores da burguesia mudaram as regras das eleições para controlar o resultado, cerceando a divulgação das ideias. Os trabalhadores não vão conhecer nosso programa através dos meios de comunicação de massa, porque o PSTU só tem três segundos no rádio e televisão. Nós vamos fazer a campanha nas redes sociais e rodar o país inteiro. Os militantes do PSTU vão estar empenhados na tarefa, que não vou cumprir sozinha. O PSTU não é um partido que se organiza para disputar as eleições, ele atua no dia a dia da classe trabalhadora, estamos nas lutas, greves, mobilizações.

Qual a expectativa da sua candidatura?

Não tem como prever percentuais, mas vamos lutar para fazer o programa ser conhecido. É preciso ficar claro que o PSTU não joga ilusões nas eleições.

Como avalia a intervenção no Rio de Janeiro?

É um absurdo. Em nome de acabar a violência se usa a violência. Não é uma guerra contra o tráfico, esse é o argumento utilizado, porque se é para acabar com o tráfico você legaliza e sabe onde vende, quem compra e o viciado pode ser tratado como doente. Porque nos morros onde estão colocando o exército não tem fazendas de maconha, indústrias de fuzis ou balas, fábricas de cocaína e heroína, isso tudo vem outros lugares, como o Estado não sabe disso? A violência tem suas raízes fincadas na desigualdade social, na exploração, opressão, discriminação. Não adianta também construir cadeia, precisamos atender demandas reais da população para que o problema da violência se resolva, porque a violência que age a juventude é a expressão daquilo que ela sofre.

Como o partido se coloca quanto ao aborto?

Somos a favor da maternidade e via de regra as mulheres pobres e negras não têm esse direito, porque quando decidem ter seus filhos não têm pré-natal, parto decente nem condições pra alimentar os filhos, não têm creche. Somos a favor da legalização do aborto, porque não adianta proibir já que é praticado. Porém, o aborto não pode ser usado como um método contraceptivo, é preciso que se invista em saúde pública.

Nesse contexto, o que significa ser uma candidata mulher, negra, nordestina?

A responsabilidade de apresentar o programa do PSTU e dizer aos trabalhadores, às mulheres negras e pobres como eu, nordestinas e de todos os cantos, que os nossos problemas precisam ser resolvidos e nossas necessidades atendidas. Para que nós não tenhamos que conviver com o fantasma de desemprego. Para que nossos filhos não sejam levados para o tráfico, para o crime. Para que possamos ser negra e não ser discriminada, ser mulher e não ter medo de ser estuprada, explorada, assediada. Dizer aos trabalhadores que isso precisa ser atendido e que ninguém vai fazer isso pela gente, muitos menos os grandes empresários ou os políticos corruptos.

