Problema em gerador impede que "Bandilma" seja inflada

Um contratempo está impedindo que a "Bandilma", boneco de 15 metros que faz alusão à Dilma Rousseff, seja inflada no Farol da Barra, atrasando o início do protesto contra o governo federal e a favor do impeachment da presidente em Salvador.

O problema começou por conta do gerador de energia que seria usado para inflar o boneco, que não funcionou. Agora, os manifestantes buscam uma extensão para colocar na obra que está sendo feita no Edifício Oceania, que fica em frente ao Farol da Barra.

Por enquanto, poucas pessoas aderiram ao protesto, que estava marcado para as 9h. Segundo Maria do Socorro Mendonça, uma das organizadoras da manifestação, participaram do ato os movimentos Nas Ruas e Vem para Rua e a Ordem dos Médicos da Bahia.

Apenas 10 membros destes grupos estão no local no momento, mas, de acordo com Maria do Socorro, este número deve aumentar após o problema com o boneco ser resolvido.

O ato em Salvador é o primeiro de uma série que acontecerá no Norte/ Nordeste. Depois da capital baiana, o movimento se concentrará em Aracaju (SE).

"Bandilma" saiu do saco e começará a ser inflada (Foto: Patrícia França | Ag. A TARDE)

adblock ativo