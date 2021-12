Prisco é reintegrado à PM após 13 anos

Treze anos após ser excluído do Corpo de Bombeiros por questões políticas, o Soldado Marco Prisco, deputado estadual pelo PSDB, foi reintegrado às suas funções por determinação judicial, publicada no Boletim Geral Ostensivo da Polícia Militar, dia 23. O governador Rui Costa orienta o comando da PM a reintegrar Prisco no posto de soldado 1ª Classe, ressalvando que a medida é "caráter provisório, na condição sub judice".

Prisco comemorou o ato após ter obtido cinco decisões favoráveis na Justiça nesse sentido, mas sem que elas fossem cumpridas pois o Estado sempre recorria. O processo que o excluiu foi baseado numa panfletagem que ele teria realizado na greve de 2001 da PM quando César Borges, então no PFL, governava o Estado.

"Fui demitido num ato de arbitrariedade do governo à época. Em 2010, a Lei da Anistia reintegrou todos os militares punidos nos movimentos reivindicatórios, menos na Bahia", disse Prisco que ganhou o direito de ter os vencimentos pagos retroativamente pelos 13 anos que ficou fora da corporação. "Sei que vai ser difícil receber esse dinheiro, mas continuo lutando", disse, sem ter calculado o valor.

Licença

Ele pretende se apresentar segunda-feira e pedir licença para continuar cumprindo o mandato de deputado. Prisco ainda está sendo processado com base na Lei de Segurança Nacional por ter liderado a greve da PM em 2012. Por causa dessa paralisação chegou a ser preso em 2014, quando negociava o fim de outra greve.

Recentemente teve reconhecido o direito de responder ao processo no Supremo Tribunal Federal (STF) pela sua condição de deputado. "O processo está parado", informou, acrescentando que, por conta da greve de 2012, entrou com uma ação contra a TV Globo por calúnia e difamação devido à veiculação no Jornal Nacional de um áudio onde ele supostamente incentivava grevistas a queimar caminhões. "O áudio foi editado. A gravação completa prova o contrário do que me acusaram", disse.

Prisco ficou famoso na eleição de 2006 quando apareceu no programa político do PT, exibindo seu contracheque para mostrar que os policiais baianos recebiam os piores salários do Brasil.

Com a eleição de Jaques Wagner (PT), os policiais militares demitidos na greve de 2001 tinham a certeza que seriam reintegrados aos seus postos, mas isso não ocorreu. Decepcionado, Prisco filiou-se ao PSDB sendo eleito vereador de Salvador em 2012 e deputado estadual em 2014.

