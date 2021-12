Prisco barra votação de Lei de Organização Básica da PM

O deputado estadual eleito Marco Prisco (PSDB) só inicia o seu mandato em 2015, mas assumiu nesta terça-feira, 4, papel fundamental para barrar a votação da Lei de Organização Básica da Polícia Militar.

Representantes de cinco associações da polícia foram à Assembleia Legislativa da Bahia pedir a aprovação da LOB - que parecia certa após acordo firmado anteriormente entre o líder do governo, Zé Neto (PT), e o vice-líder da oposição, Carlos Gaban (DEM).

No entanto, após receber telefonema de Prisco, o deputado oposicionista Bruno Reis (PMDB) anunciou que pediria vista do projeto caso o governo colocasse o texto em votação.

Segundo Reis, não havia "consenso" em torno da matéria, já que a Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra) - entidade que já foi presidida por Prisco - não concordava que a votação ocorresse nesta terça.

O fato gerou a insatisfação da maioria dos representantes de associações, que classificaram a atitude de Prisco, como "política rasteira". "Prisco não está preocupado com quem votou nele. Nós, policiais, estamos sendo derrotados por Prisco, pela Aspra e por Bruno Reis", disse o major Ubiraci Vieira, presidente da Associação dos Oficiais Auxiliares da PM (AOAPM), em reunião a portas fechadas com outros líderes.

Muitos falaram em "arrependimento" por votar em Prisco, líder das duas últimas greves da PM na Bahia. "Ele é uma liderança e teve 108 mil votos", disse Reis, ao ser pressionado pelos insatisfeitos, que alegavam representar a maioria.

Por nota, Prisco disse que não apoiou a votação da LOB porque o projeto não tinha três tópicos, que seriam parte do acordo feito com o governo para o fim da última greve da categoria, em abril.

Os itens cobrados são a aprovação de um novo estatuto da PM, assim como o Código de Ética, e a regulamentação do artigo 92 do atual estatuto, que estabelece a concessão de auxílio transporte e adicional de insalubridade aos policiais, entre outros pontos.

"Esse assunto não estava na pauta e ñão vai entrar agora de balão", reagiu Zé Neto, que disse ter sido procurado por Prisco nesta terça pela manhã.

Com o impasse, também foram adiadas as votações da LOB dos bombeiros, a autorização do empréstimo de R$ 800 milhões para obras do metrô de Salvador e o Plano Estadual de Cultura, cuja apreciação está prevista para esta quarta, 5.

A Assembleia aprovou apenas o projeto com alterações na estrutura de cargos e vencimentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

