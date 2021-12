Prisão do Lula está entre assuntos mais comentados no Twitter

Dos dez assuntos mais comentados no Twitter Brasil entre 12h30 e 13h30 desta sexta-feira, dia 6, seis têm relação direta com a possível prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A hashtag #OcupaSaoBernardo, relacionada à vigília que ocorre nas portas do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é a segunda mais comentada no ranking geral e a mais replicada entre os termos relacionados ao eventual encarceramento do ex-presidente da República.

Lula passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e permanece no local, onde recebe a visita de amigos e apoiadores. Ele não discursou desde que chegou ao local.

