Prisão de ex-prefeitos pode impor baixa no PSD

Com a prisão do ex-prefeitos de Eunápolis e Porto Seguro, Robério e Cláudia Oliveira, e o afastamento do atual gestor de Santa Cruz Cabrália, Agnelo Júnior, todos filiados ao PSD e apadrinhados políticos do senador Otto Alencar (PSD), crescem os rumores de que o partido sofrerá uma baixa significativa nos filiados que exercem cargos públicos e que estão sob alvo da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. O PSD, partido de Otto, tem hoje mais de 80 prefeitos na Bahia e muitos possuem encrencas na justiça e na PF. Lideranças ligadas ao senador baiano têm se mostrado preocupados em razão da postura deliberadamente raivosa que o parlamentar vem desempenhando na CPI da Covid. “Ele grita, bate boca, agride autoridades envolvidas gratuitamente e dá muita porrada no governo federal, aí a gente sabe que o próprio governo federal não vai deixar barato e vem pra cima de nós, que somos aliados de Otto, um grande senador, mas tem passado dos limites”, afirmou um prefeito pessedista que pediu anonimato. Para líderes da oposição ouvidos, a ligação histórica do casal com o também senador Jaques Wagner, poderá gerar uma migração de filiados do PT para outras legendas como PP ou Podemos. Avaliam que uma candidatura de Wagner ao governo do estado sofrerá duras críticas que vão desde a corrupção na Petrobras, que atingiu a gestão de Dilma Roussef, até o próprio envolvimento do senador petista no escândalo da Fonte Nova, investigação que esteve a cargo na delegada Luciana Matutino Caíres. O comentário geral é que a delegada até hoje não digeriu o fato de não ter colocado as mãos nos políticos envolvidos na contruçao superfaturada da Arena Itaipava.

Ligação com o trio da operação Fraternos vem de longa data

Uma fonte de A TARDE afirmou que o senador Otto Alencar sempre foi muito próximo ao atual prefeito de Porto Seguro, o ex-deputado estadual e federal Jânio Natal (PL), desde que Natal exerceu o cargo de prefeito de Belmonte. Ainda segundo a mesma fonte, em 2012, Otto teria abandonado Jânio, que à época exercia o mandato de deputado federal, para apoiar a candidatura de Cláudia, que terminou governando a cidade de 2013 até 2020, enquanto seu marido, Robério, exerceu o cargo de prefeito de Eunápolis de 2005 a 2012 e de 2017 a 2020, quando foi derrotado nas urnas na tentativa de reeleição. Desde 2012 é praticamente impossível desvincular a força política do casal Oliveira e de Agnelo, gestores de Eunápolis, Porto Seguro e Cabrália, ao cacique e presidente estadual do PSD na Bahia.

O senador Jaques Wagner e o ex-prefeitos de Eunápolis e Porto Seguro,

Diversos são os vídeos de perfis em redes sociais onde o senador Otto Alencar, além de pedir votos aos seus afilhados, garante a seriedade, caráter e lisura do trio. Na eleição de 2020, o senador conseguiu a proeza de fazer com que Jaques Wagner e Rui Costa gravassem vídeos declarando apoio ao candidato de Cláudia, em detrimento da candidatura do PT no município de Porto Seguro. Ainda segundo informações obtidas por A Tarde, era iminente a costura para que Cláudia assumisse, ainda nesse ano de 2021, um cargo de relevância no governo estadual e que essa costura teria sido prometida por Rui Costa a pedido de Otto, o que por certo deverá ficar prejudicada depois da operação da PF ocorrida nesta terça-feira (15).

Filho de Otto teria sido citado em envolvimento na área de saúde

No ano passado, diversos setores da mídia baiana e nacional noticiaram que o filho do senador Otto Alencar teria ligações com uma organização social que faturou milhões na área de saúde do estado. Na época, Otto foi a público e disse que seu filho Daniel Alencar, que é médico, não tinha qualquer ligação com a OS chamada de INTS. De fato, apurou-se que nenhuma ligação existia entre o filho do senador e o INTS. O nome de Daniel Alencar, todavia, teria, segundo informações que ainda estão sendo melhor analisadas por A Tarde, entrado nos radares da Polícia Federal depois que foi desencadeada segunda fase da operação Metástase, ordenada, por coincidência, pelo juiz federal Pablo Henrique Carneiro Baldivieso, que mandou para a cadeia a ex-diretora da Rede Própria Sob Gestão Indireta – DIRP-GI), Viviane Chicourel, lotada na Secretaria de Saúde do Estado – SESAB e que agora determinou a prisão do casal Oliveira. A ligação do filho do senador não seria com o INTS e sim com as empresas IBDAH e APMI, onde Daniel Alencar já teria confirmado que prestou serviços médicos apenas como contratado. IBDAH e APMI seguem investigadas pela Polícia Federal e reportagem que ainda se encontra em elaboração neste A Tarde deverá abordar as questões que envolvem não só estas duas empresas, mas todas as outras organizações sociais que prestam ou prestaram serviços na saúde pública baiana.

Veja o vídeo:

Da Redação

