Primeiro teste do voto aberto será em setembro

Deverá ficar para setembro a apreciação das contas do exercício de 2011 do ex-prefeito João Henrique no plenário da Câmara Municipal de Salvador. A votação será o primeiro grande teste do voto aberto no julgamento de contas de gestor municipal, cujo projeto foi aprovado na última terça-feira, 6, pelos vereadores. Atualmente, as contas do prefeito encontram-se na pauta do plenário da Câmara, mas com outros projetos na frente na fila de votação.

O presidente do Legislativo municipal, Paulo Câmara (PSDB), afirma que espera somente a publicação e regulamentação da nova lei, o que deve durar duas semanas, para retomar a discussão sobre as contas do ex-prefeito. A votação já em setembro, contudo, dependerá de um acordo de líderes ou da aprovação de um pedido de urgência urgentíssima, que demandaria pelo menos 29 votos.

Paulo Câmara acredita que não haverá dificuldades para colocar o tema em votação: "É do interesse de todos que as contas sejam votadas, sobretudo agora com o voto aberto, que foi uma grande conquista para Salvador", afirma.

As contas de 2011 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e tiveram parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara também pela rejeição. Caso o plenário ratifique esta posição, esta será a terceira conta do ex-prefeito a ser rejeitada pelos vereadores, repetindo as de 2009 e 2010.

Expectativa - Entre os vereadores, sobretudo os da oposição, há uma grande expectativa em torno do desempenho do ex-prefeito na votação. Na apreciação das contas de 2010, em abril deste ano, o João Henrique teve 25 votos pela aprovação das contas. Obteve maioria, mas não suficiente para evitar a rejeição - que precisaria de 29 votos. O resultado, na época, foi encarado como uma vitória pessoal e demonstração de força do ex-prefeito na atual composição de uma renovada Câmara.



A vice-líder da oposição, Aladilce Souza (PCdoB), crê que, com o voto aberto, João Henrique dificilmente repetirá a expressiva votação favorável. "Os problemas e ilegalidades nas contas de João Henrique são muito evidentes. Será um desgaste muito grande para quem votar a favor", destaca. O vereador Joceval Rodrigues (PPS), líder da maioria, faz coro: "Acho que muitos dos que votaram a favor do prefeito vão repensar sua posição".

A TARDE apurou que João Henrique não deverá se movimentar para, mais uma vez, tentar obter vitória na Câmara. Vai focar esforços no Judiciário para garantir elegibilidade no pleito de 2014. Ele quer disputar cargos de governador ou deputado federal.

