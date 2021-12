Primeira-dama e filha deixam hospital ao lado do governador

A primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, deixou, na manhã deste sábado, 27, o Hospital Português, no bairro da Barra, em Salvador. Ela saiu junto com a filha recém-nascida Malu.

A pequena é a quarta filha do governador da Bahia, Rui Costa. Agora, eles já estão em casa, no Palácio de Ondina, residência oficial do governo.

adblock ativo