Pressão do PP retira Elmo Vaz da chefia da Codevasf

A disputa entre PP e PT pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) terminou com um saldo negativo para petistas baianos e aliados do ministro da Defesa, Jaques Wagner (PT).

Foi exonerado ontem da presidência do órgão o engenheiro Elmo Vaz, cujo padrinho era Wagner. Ele foi substituído pelo ex-vice-governador do Piauí, Felipe Mendes, indicado pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O senador Otto Alencar (PSD), um dos que se movimentaram para manter Elmo Vaz à frente da companhia, disse ter ficado "extremamente decepcionado" com a decisão da presidente Dilma Roussef.

"Eu fui ao ministro (Aloizio) Mercadante (Casa Civil), Wagner também foi, Rui (Costa, governador do estado) ligou. Mas não existiu justificativa. Por pressão do PP, ele (Elmo Vaz) foi exonerado", reclamou Alencar.

O senador disse que a presidente Dilma desprestigiou o estado, que lhe deu uma das maiores vitórias no Nordeste, com 2,9 milhões de votos. "Se era para tirar o Elmo e indicar alguém do PP, que fosse pelo menos alguém do PP da Bahia", disse o senador Otto Alencar.

Alencar disse ainda que as atitudes da presidente Dilma têm sido estranhas. "Ela tem prestigiado pessoas que não participaram da eleição dela. César Borges (ex-governador do estado) foi indicado vice-presidente do Banco do Brasil, e foi uma indicação pessoal dela", exemplificou Otto Alencar, que disse não esperar mais muita coisa do governo federal.

"Vou continuar votando os projetos em favor do Brasil, mas a minha prioridade é a Bahia. Mexeu com a Bahia, mexeu comigo", ameaçou o senador, que disse que se empenhará no auxílio aos projetos de Rui Costa.

Leão

O vice-governador João Leão (PP) deu uma explicação para o episódio. "O que existe é o seguinte: uma delimitação de espaço. O animal é um ente que ocupa os seus espaços. Até o Leão, você vê tem sua área territorial. O canário também tem sua área territorial. Lá para o nosso partido, a presidente definiu que a nossa área territorial é a Codevasf".

Na semana passada, Leão disse que Elmo Vaz fazia um "trabalho sensacional" e que, portanto, não deveria sair. Mas o filho do vice-governador, o deputado federal Cacá Leão, disse que a postura do PP baiano seria a de não se meter. E parece que não se meteram mesmo, pois a indicação foi para o Piauí.

Otto Alencar disse temer o andamento da revitalização do rio São Francisco. "O foco agora deve ser com o rio Parnaíba, no Piauí, ou com o rio Mearim, no Maranhão".

Em nota, o senador Walter Pinheiro (PT) afirmou que a bancada quer reverter a mudança: "Aqui no Senado, eu, Lídice (da Mata, PSB) e Otto questionamos a forma como ocorreu a mudança. Não é pelo cargo, mas pela forma. Sem qualquer conversa com o governo local. A Bahia não merecia isso e esperamos a reversão dessa decisão", disse.



Compensação federal



O ministro da Defesa, Jaques Wagner, não se manifestou nesta terça-feira, 19, sobre a derrota com a indicação de Felipe Mendes em substituição a Elmo Vaz. Wagner espera uma compensação, de maneira que a Bahia não fique só com uma pasta relevante no governo Dilma.

O deputado federal Jorge Solla (PT), que divulgou a carta assinada pelos 25 deputados que pleiteavam a permanência de Vaz, também não quis se pronunciar. Entre os petistas, o sentimento era de indignação.

A tese para o "comportamento estranho" da presidente seria que ela, de fato, comporta-se como alguém que já não tem compromissos eleitorais. Age somente para aprovar o ajuste fiscal, sem querer agradar em tudo àqueles que são "aliados fiéis".

Estratégico



Com orçamento de R$ 490 milhões para 2015, a Codevasf é responsável pelas obras de revitalização do rio São Francisco. Para os petistas baianos, o órgão era estratégico por ser responsável pela execução do eixo sul da transposição do rio.

Orçada em R$ 4 bilhões, a obra é prioridade para Rui Costa. Felipe Mendes assumiu o cargo prometendo investimentos em projetos de irrigação no Piauí, base eleitoral de seus aliados.

* Colaborou Biaggio Talento

adblock ativo