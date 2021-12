Pressão do centrão pela saída do chanceler Ernesto Araújo irrita Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se irritou com o tom das críticas ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que foi bombardeado no Senado nesta semana. E mais ainda com declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que chegou a falar de “remédios amargos” e “fatais” do parlamento caso não exista, do outro lado, a “flexibilidade de ceder”.

A mudança no Itamaraty, portanto, só deve ocorrer daqui a cerca de um mês, segundo interlocutores de Bolsonaro. Se ocorrer.

O presidente já estaria ciente de que uma troca de comando nas Relações Exteriores será positiva. Mas gosta pessoalmente de Araújo. E, acima de tudo, não quer passar a imagem de que está capitulando ao Centrão.

O próprio Arthur Lira teria recuado na noite de quinta, 25. Ele também teria concluído que a forma como as coisas apareceram na imprensa desgastava a todos.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defende mudanças no Itamaraty.

A ordem agora é fazer a temperatura baixar. E, lá na frente, discutir a saída de Ernesto Araújo em outro contexto, e com uma narrativa menos negativa.

A ideia é adotar o discurso de que Araújo foi um bom chanceler, mas que os tempos mudaram com a derrota de Donald Trump nos EUA e com o agravamento da pandemia no Brasil, o que exigiria uma troca de interlocutor internacional.

As informações são da Folha de S. Paulo

