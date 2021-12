Preso pede impeachment de Dilma pela segunda vez

Um detento que cumpre pena por roubo em São Vicente (SP) é autor de um dos pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT). Em carta escrita à mão, João Pedro Boria Caiado de Castro, 38 anos, acusa Dilma de ter usado dinheiro desviado da Petrobras para se reeleger.



O pedido do detento foi enviado pelos Correios à Central do Cidadão do Supremo Tribunal Federal (STF), que repassou o pedido à Câmara no último dia 14.



A petição é uma das dez que aguarda decisão do Presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a quem cabe dar andamento ou arquivar matérias desse tipo.



Está é a segunda vez que Caiado de Castro, condenado a seis anos e 11 meses de detenção, pede o impeachment da presidente. O primeiro foi feito em novembro de 2014. Na ocasião, ele reclamou de violação de direitos em razão das más condições do sistema prisional. O caso foi arquivado.



Como foi escrito à mão, a demanda de João Pedro corre risco de ser arquivada sumariamente por atender os requisitos formais para o pedido.

Escrito à mão, preso solicita encaminhamento do pedido de impeachement (Foto: Reprodução)

