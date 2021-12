Presidentes do TCM e da Assembleia nada sabem

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), conselheiro Francisco Netto, disse desconhecer o envolvimento de qualquer servidor com os fatos apurados pela Polícia Federal na operação Infecto.

O conselheiro informou que pretende procurar o delegado que preside o inquérito para se informar e, se for o caso, tomar as medidas administrativas necessárias.

Na sua função de fiscalização de contas, o TCM já vem, segundo o conselheiro, cooperando com outros órgãos de controle público, como a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União (TCU), e o Ministério Público Estadual e o Federal.

Francisco Netto lembrou, ainda, que essa parceria ajudou a deflagrar, em julho, a Operação Águia de Haia, cujos dados são, em parte, resultado da ação fiscalizatória do TCM-BA.

Nesta operação, a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que desviou mais de R$ 57 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A Polícia Federal esteve na casa do prefeito de Paramirim, Júlio Bernardo (PSD), e cumpriu mandados de busca e apreensão em outras 17 cidades baianas.

Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Marcelo Nilo (PDT), também disse desconhecer o envolvimento de servidores do Legislativo no esquema de desvio de recursos públicos destinados a prefeituras e de sonegação fiscal.

"Estou sendo informado agora", disse Nilo ao ser questionado pela jornalista. "Não sei de funcionário envolvido nisso. Se souber o nome, mando demitir de imediato".

Na operação Águia de Haia, que apurou fraude em licitações para desviar recursos do Fundeb, policiais federais também cumpriram mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado estadual, Carlos Ubaldino Filho, que é filiado ao PSD.

