Presidente vem à Bahia em dia de atos a favor do governo

No mesmo dia em que a presidente Dilma Rousseff (PT) vem à Bahia para entregar 3.052 unidades habitacionais de quatro empreendimentos construídos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, nesta sexta-feira, 18, em Feira de Santana, manifestantes pró-governo vão realizar uma caminhada no Campo Grande, em Salvador, 15h, em defesa do governo e da democracia.

Um quarto empreendimento será inaugurado, em cerimônia simultânea, em Itabuna. Os eventos estavam previstos para começar às 9h30 desta sexta, mas atrasou.

Nos quatro, serão mais de 12 mil pessoas beneficiadas pelo programa habitacional, que teve investimento total de aproximadamente R$ 190 milhões. O governador Rui Costa (PT) participará da inauguração.

Com mais esses três empreendimentos inaugurados nesta sexta em Feira, a população da cidade está sendo beneficiada, até agora, com mais 15.010 unidades habitacionais já entregues pelo governo no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida.

Manifestação

Nesta sexta, manifestantes pró-governo vão se reunir no Campo Grande com o lema de defesa da democracia e contra o golpe. O presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, espera atrair mais pessoas do que a manifestação anterior, que contou com cerca de 13 mil pessoas.

Geraldo Galindo, membro da coordenação da Frente Brasil Popular, disse que a participação popular pode afastar o golpe que "está sendo orquestrado. Defendemos a liberdade e somos a ruptura da democracia".

