Presidente Michel Temer faz sua estreia no Nordeste nesta sexta

O presidente Michel Temer tem programada para esta sexta-feira, 9, a sua estreia por Estados do Nordeste, região que ainda é considerada um reduto mais ligado a ex-presidente Dilma Rousseff. A agenda será voltada para obras da transposição do Rio São Francisco e também prevê a assinatura de renegociação de dívidas de agricultores.

O cronograma inicial prevê que o presidente desembarque na sexta, às 9h40, em Caruaru (PE), para inspeção e atos de assinatura na barragem de Jucazinho, na represa surubim. Na sequência a previsão é que Temer desembarque na cidade baiana de Paulo Afonso e siga para Salgueiro (PE), na divida dos Estados. Em Salgueiro, Temer visitará a estação de bombeamento do reservatório do Programa de integração de São Francisco.

Na parte da tarde, a programação é em Fortaleza, onde está prevista para as 16h, a assinatura do decreto de regulamentação da Lei 13.340, referente a liquidação e renegociação de dividas de crédito rural do Banco do Nordeste. O evento acontecerá na sede do bando Nordeste da capital cearense.

Além do giro pelo Nordeste, o presidente deve fazer na semana que vem sua primeira viagem a região Norte, possivelmente no Pará, em uma agenda que está sendo costurada com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que é da região.

Em junho, ainda como interino, Temer chegou a agendar viagens para o Nordeste, mas decidiu cancelar as visitas programadas para Arapiraca (AL) e Floresta (PE) para concentrar os esforços para o envio à Câmara da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que estabelece um teto para o gasto público.

A agenda da semana que vem, deve ser no dia 15, justamente quando o governo espera já ter conseguido aprovar a PEC, agora no segundo turno no Senado.

adblock ativo