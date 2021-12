Presidente Lula chega à Bahia para passar reveillon com a família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Marisa Letícia chegaram por volta de 11h da manhã desta quinta-feira, 31, à Base Naval de Aratu, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, onde fica a praia particular de Inema, em que Lula e seus familiares passam o réveillon.

Por volta das 10h15, o avião oficial aterrissou na Base Aérea de Salvador, de onde a comitiva presidencial seguiu de helicóptero para a área militar de Inema. A chegada de Lula à capital baiana contou com esquema de segurança especial, com seis vans e quatro carros batedores. O presidente e seus familiares devem permanecer em Salvador até a próxima quarta-feira, 6.

