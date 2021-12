Presidente lança plano para combate à estiagem

Conforme anunciou na última visita à Bahia, na sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff lançou, nesta terça-feira, 13, o programa Mais Irrigação, que prevê investimentos de R$ 10 bilhões para regiões afetadas pelos efeitos da seca - do volume de recursos, R$ 3 bilhões serão oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e R$ 7 bilhões, da iniciativa privada.

"Vamos derrotar a seca e vamos usar para isso o que há de melhor na tecnologia, não vamos medir esforços, tenho certeza de que esse é um projeto que seremos bem-sucedidos", disse a presidente, durante solenidade no Palácio do Planalto.

Dilma lança o programa quatro dias após inaugurar a Adutora do Algodão no município de Malhada (BA), que vai levar água do Rio São Francisco para mais de 100 mil pessoas de nove municípios.

O Mais Irrigação deverá atingir 538 mil hectares de área rural voltados para a produção de biocombustíveis, fruticultura, leite, carne e grãos. "Uma das características do Mais Irrigação é a busca de mais eficiência para melhor investir. Eu acho que ele é um passo à frente de todas as iniciativas que tínhamos tomado no PAC. E falo da eficiência para obter uma maior produção agrícola, maior renda gerada naquela região pobre do País, e da operação adequada dos projetos de irrigação", destacou Dilma.

"Os males provocados pela estiagem, se ainda são muitos e se ainda são extensos, temos o absoluto compromisso de superá-los, estão sendo enfrentados com firmeza".

Polêmica - Apesar da insistência dos jornalistas, a presidente Dilma Rousseff evitou comentar, na solenidade, sobre o jantar que teve segunda-feira com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Mas o encontro já provoca polêmicas.

O tucano Alberto Goldman, vice-presidente do PSDB, publicou em seu blog um texto no qual reprovava a atitude de Kassab. "Já me perguntaram se eu fiquei surpreso com a rapidez com que Kassab aderiu (à base aliada governo federal). Bem, nessa altura da vida eu não tenho o direito de ficar surpreso com qualquer atitude de quem quer que seja", disse.

