Presidente do TSE se reúne nesta segunda com comissão que analisa PEC do voto impresso

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, recebe nesta segunda-feira, 21, os deputados que analisam a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso no país. Os parlamentares fazem parte de uma comissão especial que trata do caso.

A proposta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que alega ser a única maneira de confiar nos resultados das próximas eleições é de autoria da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF).

No encontro que acontecerá durante a tarde, Barroso irá mostrar aos deputados como funciona o sistema da urna eletrônica. O presidente do TSE afirmou na semana passada que e voto eletrônico é seguro e que nunca houve denúncia concreta de fraude. Ele também avaliou que o voto impresso pode gerar risco às eleições.

O relator da PEC, deputador federal Filipe Barros (PSL-RJ) deve apresentar na próxima semana o relatório do voto impresso auditavél.

Agora crítico ao voto eletrônico, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018 através do sistema. Ele também foi reeleito por mais de uma vez deputado federal através de votos em urnas eletrônicas.

