Presidente do TJ promete providências em relação a auditoria

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargador Eserval Rocha, afirmou nesta quinta-feira, 18, que tomará providências quanto ao conteúdo da auditoria realizada sobre a folha de pagamento da Corte.

A investigação foi feita pelo Grupo Maciel, escolhido em licitação realizada pelo tribunal. "Vamos cumprir as leis e a Constituição, respeitando-se o direito que todo cidadão tem de se defender", disse, após receber na Assembleia Legislativa da Bahia a Comenda Dois de Julho.

A auditoria apontou supersalários (acima do teto constitucional), gratificações irregulares para servidores e estabilidade funcional concedida ilegalmente a funcionários vindos do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (Ipraj), entre outras supostas irregularidades.

A comenda é a mais alta condecoração concedida pela AL-BA às personalidades que tenham destacados serviços prestados ao estado. Autor do projeto de resolução que sugeriu a concessão da comenda ao presidente do TJ, o deputado estadual Carlos Gaban (DEM) elogiou Eserval por seu "diferenciado preparo intelectual e capacidade jurídica". "O vasto conhecimento e preparo do desembargador estará em favor da expectativa de positivas mudanças, de uma administração corajosa, firme e efetiva", discursou o parlamentar.

Participaram ainda da solenidade o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Lourival Trindade, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Francisco Netto, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Inaldo da Paixão, o procurador-geral de Justiça da Bahia, Márcio Fahel. O governador Jaques Wagner foi representado no evento pelo secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte.

adblock ativo