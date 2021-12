Presidente do TCE mantém voto contra sindicalistas

Responsável pelo fiscalização do governo estadual, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) assiste a uma guerra entre o conselheiro Inaldo da Paixão e diretores do Sindicato dos Trabalhadores dos Tribunais de Contas (Sindicontas). Paixão está processando judicialmente os sindicalistas e solicitou apuração administrativa no TCE por quebra de sigilo funcional.



Os acusados foram punidos com dez dias de suspensão pelo tribunal. Recorreram e, na sessão de terça-feira, 13, embora o presidente do TCE, Zilton Rocha, tenha votado pela manutenção da punição, o julgamento foi suspenso porque dois conselheiros pediram vistas da matéria.

A polêmica começou no ano passado, quando ocorreu disputa pela vaga aberta com a aposentadoria do conselheiros Manoel Castro. O Ministério Público de Contas (MPC) reivindicou a vaga assim como o Sindicontas. Inaldo da Paixão, auditor concursado do Tribunal, teve o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo (PDT), e demais deputados para obter a vaga.

O MPC chegou a entrar na Justiça para ficar com a cadeira, mas perdeu. Por seu turno, o Sindicontas entrou com uma representação no Ministério Público Estadual (MP-BA) acusando Inaldo de improbidade administrativa, alegando que ele acumulava, indevidamente, dois cargos públicos, o de auditor fiscal no TCE e de professor na Universidade do Estado da Bahia (Uneb). A representação foi arquivada.



A partir daí, "no pleno exercício dos meus direitos democráticos e na defesa da minha honra", Inaldo decidiu acionar seus acusadores.



A presidência do TCE formou, então, uma comissão técnica para apurar o vazamento indevido de informações funcionais de Inaldo pelo Sindicontas.

No relatório lido por Zilton Rocha, a comissão confirmou que, de fato, os sindicalistas teriam desobedecido ao regimento interno do TCE e ao regimento dos servidores.



Senha - Constatou-se que um dos diretores do Sindicontas, que havia participado da uma inspeção na Uneb em 2010, usou a mesma senha de acesso às informações da universidade mais duas vezes em abril do ano passado para, supostamente, obter cópia do contracheque de Inaldo.



A informação seria usada para o Sindicontas formular a denúncia de "acumulação indevida" de cargos que a entidade encaminhou ao MP-BA. Por essa razão, Zilton disse não haver dúvida de que ocorreu desvio funcional e manteve a suspensão de dez dias.

O assunto, porém, levou os conselheiro Pedro Lino e Carolina Costa a pedirem "vistas" da matéria para poder estudá-la mais profundamente. Alegaram não ter sido comunicados de que o assunto seria julgado na sessão de terça.



Lino chegou a dizer que se trata de tema polêmico. Isso pelo fato de discutir sigilo funcional no momento em que se implanta a lei da transparência no serviço público que propõe a divulgação de informações sobre os servidores.

adblock ativo