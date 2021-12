Presidente do STF exonera secretário que pediu reserva de vacina contra a Covid-19

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou a exoneração do secretário de serviços integrados de saúde da Corte, Marco Polo Dias Freitas. De acordo com o ministro, o secretário solicitou à Fiocruz uma reserva de sete mil vacinas contra a Covid-19 para ministros e servidores do STF, sem o seu consentimento, furando a fila de prioridades da vacinação.

“Sempre fui contra privilégios", afirmou Fux. Durante entrevista à TV Justiça na semana passada, o ministro disse que a imunização dos servidores do tribunal só aconteceria após os grupos prioritários.

“Nós também temos que nos preocupar para não pararmos as instituições fundamentais do Estado, nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário, normalmente integrados por homens e mulheres que já têm uma certa maturidade”, declarou.

adblock ativo