Presidente do Senado descarta alterações no fundo eleitoral

Em semana decisiva no Congresso Nacional, que tem até 7 de outubro para aprovar as propostas da reforma política, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) disse nesta segunda, 1º, que pedirá veto presidencial em dispositivo que veta recursos do fundo de campanhas em eleições proporcionais, em que o dinheiro não poderia ser usado por deputados e vereadores.

O dispositivo ainda não foi votado por falta de acordo entre os parlamentares de ambas as casas, apesar dos deputados terem amplo interesse no veto. “Não tem mais tempo hábil para a Câmara mudar e devolver o texto à aprovação do Senado”, destacou Eunício sobre o fundo, uma questão que alguns partidos, como o PR, que tem a quinta maior bancada no Congresso, tenta um entendimento. “Com o veto, será possível também usar nas proporcionais”, pondera Eunício.

Ainda essa semana, líderes de bancadas da Câmara devem se reunir com o relator do projeto de emenda constitucional (PEC) que trata do fundo, Vicente Cândido (PT-SP), para decidir sobre alterações no texto-base.

Uma eventual votação do texto ainda nesta segunda-feira está praticamente descartada. Até às 17h30, o quórum era de 30 deputados na casa.

