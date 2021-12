Presidente do Senado aumenta pressão pela saída de Ernesto Araújo do governo: "política externa ainda está falha'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem sofrido pressão do centrão, que pede a saída do chanceler Ernesto Araújo do Ministério de Relações Exteriores , a quem atribui parte do fracasso na articulação para adquirir vacinas para Covid-19.

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado, voltou a cobrar de Bolsonaro nesta sexta-feira, 26, mudanças na política externa brasileira, considerada pelo senador falha e que precisa ser corrigida.

Pacheco se reuniu com Bolsonaro, depois do primeiro encontro com governadores para tratar das demandas no âmbito do comitê nacional de enfrentamento à Covid-19.

Ao final do encontro, disse ter externado novamente ao presidente a insatisfação com a política externa brasileira. O chanceler Ernesto Araújo é visto por Pacheco e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), como um dos principais responsáveis por fracassos nas ações de combate à pandemia.

“A permanência ou a saída do ministro, de qualquer que seja ele, cabe ao presidente. O que nos cabe enquanto Senado, Câmara, enquanto Parlamento, é cobrar e fiscalizar as ações do ministério”, afirmou. “E consideramos que a política externa do Brasil ainda está falha, precisa ser corrigida, é preciso melhorar a relação com os demais países, inclusive com a China, porque é o maior parceiro comercial do Brasil.”

As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

