Presidente do PT, Gleisi Hoffmann é hostilizada por bolsonaristas no Rio

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, foi hostilizada por um grupo de bolsonaristas quando deixava um hotel no Rio de Janeiro ao lado da filha de 14 anos. O caso aconteceu no sábado, 29.

Em nota, a dirigente petista relatou que foi abordada pelo grupo com "ofensas, palavrões e ameaças físicas". "Já conhecemos este tipo de comportamento que é padrão dos seguidores da extrema-direita. Não aceito insulto desse pessoal que tem na violência seu principal argumento", disse a parlamentar.

De acordo com Gleisi, os manifestantes também se dirigiram ao ex-senador Lindbergh Farias. "Pessoas que estavam no local reagiram e também enfrentaram os fascistas. Os agressores tentaram usar cadeiras e objetos para atingir quem nos defendia, e foram revidados. Instalaram um tumulto que foi contido pelos funcionários do hotel e seguimos para o aeroporto", relatou.

