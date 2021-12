Presidente do PSTU vê corrupção até na Justiça

Em evento na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), nesta terça-feira, 5, o presidente nacional do PSTU, Zé Maria de Almeida, afirmou que o partido não irá se posicionar contra nem a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).

Ele apoia proposta de um "fora todos" para os corruptos e a convocação de eleições gerais. Ele defendeu que todos os corruptos, de todos os partidos, sejam punidos, mas afirmou que a Justiça brasileira "é tão corrupta quanto o Congresso e o Executivo".

Zé Maria participou do segundo dia do ciclo de debates sobre a conjuntura política no Brasil e o futuro da democracia. "O povo elegeu, o povo tem o direito de tirar todo mundo. O necessário para defender a democracia hoje são novas eleições já", argumentou.

Ele questionou a falta de investigações contra o "mensalão do PSDB e os desvios da merenda escolar em São Paulo. "Tem que botar todo mundo na prisão, mas a Justiça não faz porque ela atende aos interesses dos ricos e poderosos", disse.

Crise

Ele fez duras críticas a todos os partidos envolvidos nos escândalos de corrupção e criticou o PT por "fazer o que os partidos tradicionais fizeram".

"Na verdade, os dois blocos, um encabeçado pelo PT e outro pelo PMDB e PSDB, lutam para ver quem governa o país, mas eles estão juntos na votação de leis para jogar nas costas dos trabalhadores o custo da crise econômica", disse Zé Maria.

