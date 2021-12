Presidente do PSL é alvo de investigação da PF

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 15, a Operação Guinhol com o objetivo de cumprir nove mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Pernambuco. Um dos alvos é o deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL-PE (partido de Jair Bolsonaro), que é investigado pelo uso de candidaturas laranjas pelo partido, nas eleições de 2018.

O TRE de Pernambuco requisitou a instauração de um inquérito policial para apurar a possível prática dos crimes tipificados nos artigos 350, 354-A do Código Eleitoral (Lei 4737/65) e 288 do Código Penal (associação criminosa). Segundo o órgão, representantes locais do partido político teriam realizado práticas ilícitas relacionadas à movimentações de recursos financeiros oriundos do fundo partidário, principalmente os destinados às candidaturas de mulheres.

Os mandados de busca e apreensão têm o objetivo de verificar se teria havido burla ao emprego dos recursos destinados às candidaturas destas mulheres, visto que pelo menos 30% dos valores do Fundo Partidário que deveriam ser empregados teriam sido aplicados de forma fictícia, sendo desviados para outros fins.

