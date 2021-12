Presidente do DEM deixa ACM Neto livre para negociar com outra sigla

O prefeito ACM Neto (DEM) tem carta branca do partido para buscar uma sigla que lhe dê melhores condições para disputar a reeleição em 2016. O presidente estadual do Democratas, o deputado federal José Carlos Aleluia, disse que "ele (Neto) deve ter liberdade para se mover", ou seja, mudar de partido.

O presidente estadual do Democratas considera que o prefeito da capital é o maior nome de oposição ao governo petista no estado e que, por conta disso, "ACM Neto acaba sendo maior que o partido".

O prefeito não tem dado declarações sobre se disputará a reeleição pelo DEM ou por outra sigla que lhe proporcione, por exemplo, maior tempo de televisão. As eleições de 2016 são consideradas pelos aliados do prefeito como um "trampolim" para 2018, quando a ideia é que ele dispute a morada no Palácio de Ondina com o governador Rui Costa (PT), que buscará a reeleição.

Em declaração à coluna Tempo Presente, de A TARDE, publicada na quinta-feira (4), a deputada estadual Fabíola Mansur disse que seu partido, o PSB, poderia receber Neto, desde que houvesse discussão programática. O PMDB, presidido por Geddel Vieira Lima, e o PPS, presidido pelo vereador Joceval Rodrigues, demonstram ter portas abertas.

Diante deste cenário e das especulações em torno do futuro partidário de Neto, Aleluia mostra-se otimista. "A especulação mostra que o prefeito está em boa forma, o que é muito bom", pontuou o deputado federal.

Fusões

Aleluia comentou também sobre a possibilidade de fusão do DEM com o PTB, embora o diálogo entre as siglas tenha esfriado. "Não houve nenhum rompimento (com o PTB), houve aproximação, mas não se chegou ainda a um entendimento global. Nada impede que ocorra (a fusão) mais à frente", disse Aleluia.

Outra fusão que pode interessar a ACM Neto é a do PPS com o PSB, ainda em fase de negociações. O vereador Joceval Rodrigues, que é líder do governo na Câmara Municipal, disse que foi adiado um congresso no dia 20 de junho entre os representantes das duas siglas.

"Mas, no dia 12, vou a Brasília para uma reunião da direção nacional do PPS, da qual faço parte", afirmou Rodrigues. O vereador disse também não saber quais serão os passos do prefeito, mas observou: "Ocorrendo a fusão (entre PPS e PSB), ele teria uma bancada de 45 deputados. Há uma lógica nessa movimentação".

O presidente estadual do PMDB, Geddel Vieira Lima, disse que não há nada de concreto também sobre uma possível ida de Neto para o PMDB. "Esse assunto não foi tratado, mas não haveria problemas caso nos procurasse".

O peemedebista diz que, neste momento, a dificuldade maior seria da oposição ao prefeito em Salvador. "Eles têm a dificuldade de achar um nome", pontuou.

adblock ativo