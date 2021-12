Presidente do Consórcio Nordeste reclama de atraso em vacinação e culpa governo federal

O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias (PT), criticou a atuação do governo federal em relação ao cronograma da vacina contra a Covid-19. Para ele houve uma grande falha nas ações e o Brasil poderia ser um dos primeiros países a vacinar sua população.

O governador foi entrevistado na rádio Salvador FM, na manhã desta quarta-feira, 6. "A falha é gigante. Se a gente olha a quantidade de óbitos no Brasil, na proporção de outros países, vemos o tamanho do estrago. Se olharmos a quantidade de pessoas que ficarão com sequelas em relação a Covid-19, é enorme", disse.

"[O governo] falhou no plano nacional, na rede de saúde, nos respiradores, nos exames, no aparato de proteção das barreiras do país. Agora, não pode falhar pela segunda vez com a vacina, e por isso que temos que trabalhar todos unidos, independente de disputa política. Precisamos pensar na saúde do brasileiro", reforçou.

Ele reforçou ainda o atraso do país, já que é referência mundial em logística de vacinação. "Não é razoável que este cronograma não tenha sido apresentado. O Brasil está muito muito atrasado. Vários países da América do Sul, do Norte, Europa, África, já estão vacinando. E o Brasil, que sempre foi destaque nessa área de vacinação, ainda não, está atrasado", disse.

O presidente do consórcio e governadores do Amapá, Goiás, Pará e Rio Grande do Sul, cobraram o Ministério da Saúde sobre um cronograma de vacinação nacional contra a Covid-19. Uma reunião com o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, foi realizada nesta terça-feira, 5, mas o cronograma não foi apresentado.

"O objetivo era que tivéssemos ontem um cronograma de vacinação. Não tivemos. Isso nos fez tratar com o secretário da necessidade de que o governo federal apresente na próxima semana esse cronograma e a partir daí estados e municípios vão se preparar com antecedência, inclusive na qualificação de pessoal, insumos, EPIs. Embora os estados e municípios já estejam se preparando", salientou.

