Presidente do Consórcio Nordeste cobra maior empenho de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia

Após criticar a demora na aprovação do novo auxílio emergencial, o governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias (PT), foi chamado de demagogo pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que voltou a se posicionar contra as medidas restritivas decretadas em diversos estados da federação.

Em entrevista para o programa Isso é Bahia, da rádio A Tarde FM (103.9), o petista lamentou o embate com a esfera federal, de quem cobra uma maior coordenação geral no enfrentamento da pandemia do Covid-19, e voltou a ressaltar a importância do auxílio emergencial, e de um pagamento maior, para a subsistência da população brasileira.

"É uma situação que não se trata de disputa política. O povo brasileiro compreende cada vez mais que precisa de duas vacinas: Uma contra o Coronavírus, que precisa ser mais célere e que imunize mais pessoas, e a outra vacina é contra a fome através do auxílio emergencial. As duas salvam vidas. No ano passado o Governo Federal encaminhou um projeto que queria pagar R$200 de auxílio e através do debate promovido pela oposição elevaram o valor para R$600. Isso foi fundamental. Por isso que não compreendo as baixas dos valores com uma situação grave que foi o intervalo entre os pagamentos. Tivemos o benefício até dezembro, com o país em um estado de calamidade, e depois não há mais pagamentos sendo que a fome não tira férias", afirmou.

Wellington criticou ainda o presidente Bolsonaro pelos constantes ataques aos governadores de toda a federação, algo que inclusive culminou em ação no STJ com a intenção de suspender decretos estaduais e medidas restritivas, durante as últimas semanas. De acordo com o petista, os embates dificultam a unificação da população no respeito das medidas estabelecidas e amplifica a difícil situação do país.

"Isso não só atrapalha como ajuda no desastre que temos no Brasil. O presidente da República solta uma informação sobre um valor que teria sido transferido para os estados que não é real. Diz que mandou 19 bilhões para o estado do Piauí quando recebemos algo em torno de R$470 milhões que foram aplicados em remédios e leitos. Esse tensionamento vindo direto do presidente desestimula que muitas pessoas cumpram as medidas de isolamento decretadas pelos estados", ponderou.

"A única alternativa é a do diálogo e a essência é seguir a ciência. A ciência não tem partido e já tinha colocado a violência desse vírus desde o início da pandemia. Foi-se em busca de desenvolver a vacina, que foi feita até muito rápido, e enquanto isso havia a necessidade da prevenção. Nos Estados Unidos, à epóca do mandato do presidente Trump, havia uma mortalidade muito alta e um desencorajamento das medidas preventivas. Quando entra o presidente Biden, ele faz o que outros países do mundo já haviam feito e a curva do vírus decresce. E é isso que esperamos para o Brasil. Que o presidente deixe a disputa eleitoral para 2022 e assuma uma coordenação central da pandemia".

