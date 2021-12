Presidente Dilma vai estrelar programa partidário do PT

A presidente Dilma Rousseff será a estrela do programa partidário do PT que vai ao ar no dia 9 de maio e cujas inserções começarão a ser veiculadas na TV e no rádio no dia 27 deste mês. Ela gravou na segunda-feira, 15, pela manhã durante mais de uma hora, em um estúdio localizado a cerca de dez quilômetros do Palácio do Planalto.

Os programas ainda vão passar por edição e deverão ser submetidos ao crivo da própria presidente. Mas, segundo petistas, o tema deverá girar em torno do combate à miséria e dos pacotes de bondade federais - como a redução nas tarifas de energia elétrica e a isenção de impostos para produtos da cesta básica. As duas últimas medidas foram anunciadas pela presidente em cadeia nacional de rádio e TV.

Entre os principais pré-candidatos à Presidência no ano que vem, Dilma será a segunda a aparecer nos programas partidários de rádio e TV deste ano. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, provável candidato do PSB, já está no ar com as primeiras inserções - dez delas irão ao ar nesta terça-feira, 16, e mais dez no dia 18, terminando no programa de dez minutos no dia 25.

O senador Aécio Neves, pré-candidato do PSDB, vai aparecer nos programas partidários tucanos a partir de maio. Dilma deixou o Palácio da Alvorada por volta das 10 horas de ontem, em um carro descaracterizado, sem qualquer referência à Presidência da República. A presidente foi ao estúdio acompanhada de pelo menos quatro carros de segurança. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

