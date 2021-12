Presidente Dilma vai ao Campo Grande no Carnaval

A presidente Dilma Rousseff (PT) desembarca na Base Aérea de Salvador, provavelmente na manhã de sábado, 9, para passar, pela segunda vez, o feriadão de Carnaval na Praia de Inema, na Base Naval de Aratu. No mês passado, Dilma também curtiu 11 dias de férias com a família na mesma praia, local escolhido por ela para passar o seu segundo Réveillon na Bahia.

Ao contrário do ano passado, em que ficou reclusa na Base Militar, Dilma irá, no domingo, ao Campo Grande - tradicional circuito do Carnaval baiano, por onde desfilam os principais trios e blocos puxados pelas estrelas do axé music.

A presidente será recepcionada pelo governador Jaques Wagner (PT) no camarote oficial do circuito Osmar, no Centro da cidade, por volta das 12 horas. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, e o ministro do Turismo, Gastão Vieira, também estarão assistindo ao "Carnaval da Guitarra Baiana", tema da festa este ano.

Reeleição - A presença de Dilma Rousseff no Carnaval de Salvador foi confirmada pelo próprio governador Jaques Wagner em entrevista, ontem, no programa Balanço Geral, da TV Itapoan/Record. O convite para a presidente partiu do governador baiano, que é apontado como provável coordenador da campanha pela reeleição de Dilma no Nordeste em 2o14. "Eu estou na expectativa de a presidente chegar no final da tarde de sexta ou na manhã de sábado", disse o governador durante a entrevista.

Wagner receberá a presidente na Base Aérea de Salvador. Dilma deve ficar hospedada em Inema até a próxima terça-feira. O Palácio do Planalto não informou quem deverá acompanhar a presidente nesta viagem. No feriadão de fim de ano ela veio acompanhada da mãe, Dilma Jane, da filha, Paula, do genro, Rafael Covolo, e do neto, Gabriel.

Apesar de ter ficado a maior parte do tempo descansando na confortável casa da Base Militar, onde fica hospedada, Dilma aproveitou sua vinda à Bahia, na virada do ano, para se encontrar com o governador Jaques Wagner e discutir questões relativas à divisão dos royalties do petróleo, a reforma tributária e, principalmente, a sucessão presidencial em 2014.

Para o mesmo passeio à Bahia, Dilma convidou o governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), provável adversário seu na sucessão presidencial, para um almoço na Base de Aratu, no primeiro sábado do ano. O governador Wagner também participou do encontro.

Segundo fontes próximas ao governo ouvidas pela reportagem na ocasião, foi uma tentativa da presidente de frear a tensão criada entre o PT e o PSB após as eleições municipais do ano passado, principalmente nas capitais Recife (PE) e Fortaleza (CE). Manter-se próxima a Campos é estratégico para a presidente, candidata à reeleição.

Apesar de não ter aparecido para tomar um banho de sol ou mar na Praia de Inema, na virada do ano, Dilma foi vista passeando de lancha na baía de Aratu, na companhia do governador Wagner.

Em 2010, a então candidata à Presidência da República esteve em Salvador e participou da saída do bloco afro Ilê Aiyê, no Curuzu, sendo uma das escolhidas para soltar uma pomba branca durante o ritual de saída do Ilê.

Na ocasião, a candidata Dilma Rousseff se confundiu ao chamar o tradicional bloco afro baiano de "o mais lindo dos lindos". O Ilê Aiyê, na verdade, é conhecido como o "mais belo dos belos".

