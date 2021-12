Presidente Dilma foi alvo de espionagem pelos EUA, diz TV

A presidente Dilma Rousseff teve o conteúdo de telefonemas, emails e mensagens de celular monitorado pelos Estados Unidos, segundo documentos da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês), repassados a um jornalista pelo ex-técnico do órgão Edward Snowden.

A denúncia, feita pela TV Globo no programa "Fantástico", foi ao ar na noite de domingo, 1º, e revela que outros assessores-chave do governo foram monitorados, bem como o presidente do México, Enrique Peña Nieto, quando ainda era candidato, e membros da equipe do mexicano.

As informações baseiam-se em uma apresentação feita dentro da NSA, em junho de 2012, em caráter confidencial. O documento, segundo a reportagem, foi repassado por Snowden ao jornalista Glenn Greenwald, correspondente de um jornal britânico que mora no Rio de Janeiro.

A apresentação em que a presidente Dilma Rousseff e Peña Nieto são citados, na qual também há fotos, tem um total de 24 slides, mas não traz nenhum exemplo de e-mail ou ligação da presidente.

Segundo a denúncia, também publicada pelo jornal O Globo nesta segunda-feira, 2, a apresentação da NSA tem como título "Intelligency filtering your data: Brazil and Mexico case studies".

A interceptação pelos EUA de dados eletrônicos e de telefonia no Brasil já havia sido denunciada anteriormente. Na semana passada, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, reuniu-se na Casa Branca com o vice-presidente norte-americano, Joe Biden, para tratar do tema.

Após tomar conhecimento das últimas denúncias, Cardozo disse à TV Globo que se confirmado o monitoramento das comunicações da presidente, representará "uma clara violação à soberania" brasileira.

