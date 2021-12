Presidente da OAB afirma que vai processar Eduardo Bolsonaro por notícia falsa no Twitter

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou nesta terça-feira, 29, que vai processar o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), filho de Jair Bolsonaro. O motivo foi um ataque feito pelo congressista, pelo Twitte.

Eduardo Bolsonaro publicou que Santa Cruz entrou com mandado de segurança para obrigar a Secretaria de Cultura a “liberar, de uma vez R$ 1,2 bilhão” em projetos da Lei Rouanet para beneficiar uma peça teatral produzida por sua mulher, Daniela Santa Cruz.

A publicação do filho do presidente foi acompanhado de prints com informações como o mandado de segurança e o valor da solicitação feita pela Santa Produtora Eireli, registrada no nome de Daniela Santa Cruz. OAB afirma que são falsas as declarações do deputado.

A organização esclarece que o mandado de segurança impetrado neste ano determina o repasse de recursos para projetos culturais inscritos na lista em 2020, o que não é o caso da peça teatral de Daniela. Santa Cruz afirmou, também pelo Twitter, que vai entrar com ação penal e indenizatória contra Eduardo Bolsonaro.

