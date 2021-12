Presidente da CPI quer ouvir servidora responsável por autorizar importação da Covaxin

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o senador Omar Aziz, quer ouvir já na próxima sexta-feira, 2, Regina Célia Oliveira Silva, funcionária apontada por Luís Ricardo como a responsável por autorizar e fiscalizar a importação da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19.

A servidora decidiu prosseguir com a importação mesmo com as inconsistências no contrato, que na sua primeira versão previa a entrega de 20 milhõe de doses dividas em quatro lotes que deveriam ser entregues pela Bharat Biotech.

Posteriormente, as notas fiscais em nome da Madison Biotech, com sede em Cingapura e que faz parte da Bharat, constava a entrega somente de 3 milhões de doses. Outro ponto que chamou a atenção foi o dispositivo para o pagamento antecipado de US$ 45 milhões.

Regina foi nomeada para o cargo em 2017 pelo atual líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), que segundo Luís Miranda (DEM-DF) foi citado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro com um dos que estariam por trás desta negociação.

Apesar de ter tentado negar em rede social, a nomeação foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo informações da CNN Brasil, a convocação de Ricardo Barros deve ser colocada em votação pelo presidente Omar Aziz nos próximos dias.

adblock ativo