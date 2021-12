Presidente da Comissão das Fake News nega receio de influência do Planalto

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o uso de Fake News nas eleições de 2018 e os ataques cibernéticos, o senador baiano Angelo Coronel (PSD), negou que membros da comissão tenha levado documentos à Polícia Federal (PF) com o receio de uma ação por parte do Palácio do Planalto para afetar os trabalhos .

O depoimento do deputado federal Alexandre Frota (PSDB) à PF no dia 29 de setembro, como parte do inquérito da PF que apura atos antidemocráticos e a possível participação e financiamento por parte de membros ligados ao governo Bolsonaro, foi confundida com atos da comissão que investiga propagação das fake news e que, atualmente, está suspensa por conta da pandemia do novo coronavírus.

Frota enviou e-mail no qual membro da comissão afirma ainda não ter tido acesso e que liga o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), na difusão de desinformação e de uma rede para promoção de notícias falsas, conhecidas como Fake News.

“Isso aí é ação própria do Frota, não tem nada haver com a CPMI. Como ele é membro da CPMI , ele prestou depoimento à PF. Mas eu não tenho nenhuma peça, ele não acostou nada na CPMI. Então, como presidente da CPMI, informo que se ele trouxer o depoimento dele nós vamos também incluir no bojo das investigações. Se ele não trouxer, vai ficar somente lá, como carreira solo dele”, explicou Coronel.

A deputada federal Lídice da Mata (PSB), relatora da comissão das Fake News, também reforçou que não houve uma comunicação formal da comissão com a Polícia Federal (PF). “A CPMI não se adiantou não. Foi o depoimento do Frota que fez com que circulasse a informação de que à PF vai pedir alguns dados para CPMI, mas eles não fizeram o pedido formal, temos que esperar”.

Torcida

Circulou também a informação de uma costura do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre (DEM-PA), junto com parlamentares ligados ao presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), para sepultar comissão que está paralisada há 209.

O senador Angelo Coronel (PSD) nega que exista uma articulação do alto para derrubada da CPMI das Fake News e sinaliza que o presidente do Senado é um dos apoiadores dos trabalhos da comissão. “Não tem nada haver com Alcolumbre. Alcolumbre também torce para que a CPMI esclareça os fatos”.

O presidente da comissão das Fake News admite que existam parlamentares da base do governo que trabalham para encerrar a CPMI. Em abril, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) entrou com uma ação no STF contra prorrogação dos trabalhos da CPMI.

“É evidente que existem pessoas dentro do Congresso Nacional com ligações no Planalto e que querem encerrar a CPMI. A CPMI é um instrumento democrático e de investigação para que fatos sejam esclarecidos e que possa, ao final, propor indiciamento a quem merecer”, destacou Coronel.

Angelo sinaliza que após o encerramento dos trabalhos da comissão e a emissão de seu relatório, “caberá ao Conselho de Ética”, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, “punir se algum parlamentar quebrou o decoro dentro das suas atividades fora do que é o direito de um parlamentar agir”, que é “dentro da correção”. O parlamentar sinaliza que, “se alguém agiu com desvio de correção e que quebrou o decoro”, essa pessoa “merece ser punido pelo Conselho de Ética da Casa em que está vinculado”.

