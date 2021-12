Presidente da Câmara de Feira de Santana morre após passar mal

O presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho (PHS), de 42 anos, mais conhecido como Ronny, morreu na noite desta quinta-feira, 10, após passar mal em sua residência, na mesma cidade onde atuava (distante a 109 km de Salvador). Até as, 22h25, a causa da morte não hava sido confirmada.

Segundo informações do site Acorda Cidade, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu. O corpo do vereador foi levado para o necrotério do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

A Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana publicou no site uma nota de pesar no qual informou o falecimento do presidente da Casa Legislativa (confira abaixo).

Ronny nasceu em Salvador e estava exercendo o terceiro mandato como vereador em Feira de Santana. Na última eleição, em em 2016, foi o mais votado, com mais de 7 mil votos e logo após foi reeleito presidente da Câmara.

Ele tinha curso técnico farmacêutico e curso superior incompleto de comunicação social com habilitação em relações públicas. Ronny era casado, mas não há informações se deixou filhos.

Leia íntegra da nota de pesar da Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana

É com pesar que a Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana informa o falecimento do presidente desta Casa Legislativa, vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, Ronny (PHS).

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

