Presidente da Assembleia debate orçamento da Defensoria com chefe do órgão

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, se reuniu na terça-feira, 5, com o defensor público geral em exercício Pedro Casali Bahia, para debater mecanismos para ampliação do orçamento do órgão.

O chefe em exercício da Defensoria argumenta que, no ano passado, o órgão economizou aproximadamente R$ 40 milhões, mas que ainda assim haveria necessidade de suplementação de outros R$ 13 milhões, que não ocorreu. Em função disso, o pagamento dos salários de dezembro na Defensoria foi adiado para o último dia 4 de janeiro, com antecipação da quantia do orçamento desse ano. Logo, o orçamento deste ano também não fechará sem acréscimo, de acordo com a Defensoria.

O presidente da Assembleia defendeu que a Defensoria estabeleça uma negociação política com o Executivo para viabilizar o aumento do valor proposto. Relator de propostas orçamentárias anteriores, o deputado Vítor Bonfim, que também participou da reunião, lembrou que tal articulação é indispensável, já que, para qualquer modificação proposta, deverá haver a indicação da fonte da qual serão retirados os recursos – o que passa pelas secretarias do Planejamento e Casa Civil.

