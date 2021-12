Presidenta Dilma se reúne com manifestantes

A presidenta Dilma Rousseff está reunida, neste momento, com representantes do Movimento Passe Livre (MPL), um dos grupos que organizaram as manifestações em São Paulo contra o aumento da tarifa do transporte público. Foram ao Palácio do Planalto, representando o MPL, Matheus Nordon, Marcelo Hotimsky, Mayara Vivian e Rafael Siqueira.

Além da presidenta, do lado do governo, participam os ministros das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, a secretária Nacional da Juventude, Severine Macedo, e o secretário-executivo da Secretaria-Geral, Diogo de Sant'ana.

Em pronunciamento à nação na última sexta-feira, 21, a presidenta Dilma anunciou que vai propor a governadores e prefeitos um pacto pela melhoria dos serviços públicos e que, no processo, serão ouvidos líderes das manifestações e de movimentos sociais. O MPL é o primeiro grupo que se reúne com a presidenta após a série de manifestações. Às 16h, Dilma se reunirá com governadores e prefeitos de capitais.

