Prefeitura suspende uso de Transcon por 180 dias

Quem são os empresários donos de transcons em Salvador? Como eles constituíram esses títulos? E qual a quantidade de transcons existentes? Para responder a esses três pontos, o prefeito ACM Neto (DEM) assinou um decreto, suspendendo por 180 dias a utilização da Transferência do Direito de Construir (Transcon) na cidade.

É este o tempo que uma auditoria externa, a ser contratada por seleção pública nos próximos 30 dias, terá para realizar um censo e identificar a quantidade de transcons em circulação no mercado imobiliário. Para isso, empresários e terceiros detentores desses títulos terão de se apresentar à Sucom e comprovar a quantidade que possuem.

"Após esse prazo, as operações consideradas lícitas e regulares poderão voltar a ser utilizadas. As operações em que for constatado algum tipo de irregularidade serão desfeitas e encaminhadas ao Ministério Público", avisou o prefeito.

Máfia - ACM Neto explicou que a medida foi tomada diante da inexistência de um banco de dados confiável das transcons. "Após 60 dias da nossa gestão, o grupo de trabalho instituído na Sucom para esse levantamento não encontrou informações seguras sobre esse instrumento", disse ele.

Indícios de irregularidade na concessão desses títulos durante a gestão do ex-prefeito João Henrique Carneiro (PP) estão sendo investigados pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que questiona o uso sem controle e sem o devido abatimento pela prefeitura.

Nesta quinta-feira, 7, durante entrevista coletiva, ACM Neto evitou falar na existência de uma "máfia de transcons" e apontar culpados. Mas admitiu indícios de irregularidades na gestão passada. "Não quero apontar nomes. Mas há indícios e evidências de que o descontrole em relação às transcons era total", declarou Neto.

Segurança Jurídica - O prefeito assegurou que a suspensão do uso de transcon não irá paralisar o setor da construção civil em Salvador ou prejudicar qualquer investimento imobiliário.

"Existem outros instrumentos de política urbana previstos na Louos (Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo) e no PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) que vão permitir a continuidade dos empreendimentos na cidade", disse.

Essa garantia, lembrou o prefeito, está assegurada no decreto assinado, nesta quinta. Ele afirma que não há risco de paralisia do mercado imobiliário e que outros mecanismos estarão disponíveis para liberar os alvarás na prefeitura.

Neto adiantou que o Executivo mantém o diálogo com o Ministério Público para desjudicializar a Louos e o PDDU. A ideia é definir, na revisão dessas leis, onde transcons e a outorga onerosa podem ser usadas, e instituir o Cepac (Certificados de Potencial Adicional de Construção).

