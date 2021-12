Prefeitura revoga decreto para fins de desapropriação na área do Campo Grande

>>Qual sua opinião sobre essa nova postura do prefeito?;



O prefeito João Henrique Carneiro (PMDB) anunciou, nesta sexta-feira, 30, a revogação do decreto 20.732, de 16 de abril de 2010, que torna de utilidade pública para desapropriação áreas no Campo Grande. Foi anunciada também a republicação, dentro de 15 dias, do decreto 20.719, de 9 de abril de 2010, que torna de utilidade pública áreas para implantação das vias exclusivas de ônibus na Avenida Paralela.

Serão ainda publicados, até o dia 6 de maio, todos os mapas e coordenadas geográficas das áreas tratadas no decreto 20.735, de 19 de abril de 2010, que se refere ao masterplan (proposta de projeto) da Linha Viva.

Por nota assinada pelo secretário de Comunicação do município, André Curvelo, o prefeito informou ter determinado que sejam revistos e corrigidos quaisquer equívocos nos decretos publicados. “Se erramos, vamos consertar com absoluta humildade e transparência”, diz. “O importante é que tentamos acertar”, completa o prefeito, A revogação da declaração de utilidade pública das áreas do Campo Grande é justificada com a alegação de que o masterplan de mobilidade urbana e requalificação da orla baixa não mais existe.

Reavaliação - Os projetos para a Cidade Baixa foram retirados pela Fundação Baía Viva, que tem como curador o empresário Carlos Suarez, após mobilização contrária de moradores e comerciantes da região, que cobravam clareza no processo de desapropriação.

Segundo André Curvelo, o decreto de 16 de abril, que indica áreas de utilidade pública para desapropriação na mesma região e que também tem sido questionado por moradores, refere-se a outras áreas da Cidade Baixa.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste sábado, 1º, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo