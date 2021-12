Prefeitura posta notícia de apoio do PV e culpa estagiária

Uma matéria sobre o apoio do PV ao Democratas em Camaçari foi postada no site da Prefeitura de Salvador. Logo após a postagem, que é considerada irregular, a matéria foi retirada do ar.

Em nota, a assessoria do governo municipal reconhece o erro, mas alega que a culpa é de uma estagiária. "A Agecom esclarece que a matéria foi postada equivocadamente pela estagiária que atualiza a Agência de Notícias e o portal da Prefeitura no período da tarde. A estagiária alegou que 'fez a postagem no automático', após receber o release enviado pela assessoria de imprensa de um partido político".

