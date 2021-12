Prefeitura espera captar R$ 2,3 bi para Salvador nos próximos 4 anos

Se no primeiro governo do prefeito ACM Neto (DEM) 96% dos investimentos em Salvador foram feitos com recursos próprios do município, a nova gestão passa a dispor de um maior volume de recursos captados, sobretudo, junto a instituições financeiras nacionais e internacionais.

De acordo com o secretário municipal da Casa Civil, Luiz Carreira, Salvador contará nos próximos quatro anos com uma carteira expressiva de projetos da ordem de R$ 2,3 bilhões, dos quais R$ 700 milhões já estão assegurados. Acrescenta-se a esse valor, cerca de R$ 300 milhões de convênios e contratos com a União.

São recursos de empréstimos no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no Banco Mundial (Bird) e Banco de Desenvolvimento da América Latina (Caf) para investimentos em infraestrutura, tecnologia, saúde, educação, assistência social e saneamento ambiental.

Essas informações estão detalhadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018, que foi enviada na última segunda-feira, 15, à Câmara Municipal. Ela prevê a ampliação dos investimentos de R$ 857,6 milhões para R$ 927 milhões – um aumento de 8,1% em relação a 2017.

A estimativa de receitas para o próximo ano é de R$ 6,9 bilhões, bem acima dos R$ 6,5 bilhões previstos para 2017. Segundo Carreira, as projeções refletem um momento de maior equilíbrio de recursos oriundos de empréstimos junto a organismos de fomento e transferências voluntárias da União.

“A captação de recursos passará a ter um papel de destaque no Orçamento, com aproximadamente 10,5% da receita total prevista para o próximo exercício”, salientou Carreira.

O secretário da Casa Civil destacou, ainda, que as projeções de receitas e despesas, que constituem os parâmetros para a fixação das metas fiscais, foram trabalhadas com cautela, em função da incerteza da atual conjuntura econômica.

Ainda sobre a LDO, Luiz Carreira informa que foram preservadas as despesas obrigatórias com pessoal, dívida, transferência ao Legislativo, custeio da máquina administrativa, além dos investimentos na área social e de infraestrutura.

Para o secretário, a atual administração começa a colher os frutos de uma política de gestão com visão de curto, médio e longo prazos. “Estamos saindo de um período de pressão por maior arrecadação, motivado pela crise econômica, para trabalhar também com créditos obtidos junto a terceiros, seja empréstimos ou transferências”, assinalou ele.

Das operações de crédito que integram a LDO, já teve o contrato assinado e está em execução a operação na Caixa Econômica Federal para construção do BRT Lapa – Iguatemi. Os financiamentos do BID para implementação de Ações de Desenvolvimento Turístico – Prodetur e do Programa de Saneamento e de Urbanização do Subúrbio de Salvador (1ª Etapa do Projeto Mané Dendê), têm assinaturas de contratos previstas para este ano e propõem aplicar R$ 166 milhões em 2018, dos quais R$ 107 milhões de recursos BID e o restante de contrapartida.

Também estão em execução as operações de crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT).

adblock ativo